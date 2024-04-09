إصابة البليهي أبرز خسائر الهلال بعد الفوز على النصر

ياسر رشاد - القاهرة - حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر السعودي على حساب النصر، ضمن منافسات نصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

إصابة البليهي في نهائي السوبر السعودي

وتعرض علي البليهي إلى إصابة خلال المواجهة، حيث غادر الملعب قبل نهاية المنافسة.

وعلق ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي عبر حسابه الشخصي على منصة إكس على إصابة البليهي على النحو التالي:

و تعرض علي البليهي لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ ، في اللقطة كان يحاول يستقبل الكرة ومن بعدها ( حس بالألم ) في العضلة.

وقد يكون مجرد ( شد وإرهاق ) بسبب المباراة ومع نهاية الوقت ويكثر فيها ( الشد ) ومع الراحة والاستشفاء راح يرجع مباشرة وسبق صارت له في مباراة سابقة وكان شد.

إلا لو اتضح بعد الفحص تمزق بالعضلة ( بأي درجة حتى لو الأولى ) لن يستطيع المشاركة في نهائي السوبر أو مباراة ذهاب اسيا أمام العين".

ويتأهل الهلال من أجل مواجهة الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي في الإمارات