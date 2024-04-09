موعد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تخطى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عقبة فريق مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية ليصعد لنصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخ القلعة البيضاء.

واستطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بنتيجة 3-2، حيث فاز الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل الفريقان في مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بمنافسه دريمز الغاني في لقاء نصف النهائي، حيث فاز الفريق الغاني على حساب الملعب المالي.

وانتهت مباراة الذهاب في مالي بنتيجة (2-1)، في المقابل انتهت مباراة الإياب في غانا بنتيجة (1-1).

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية على ملعب "استاد القاهرة" يوم (21 أبريل)، وستقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" بعد أسبوع وتحديدًا في (28 أبريل).

واستطاع الزمالك خلال مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.