جاياردو: سعيد بتأهل الاتحاد لنهائي السوبر السعودي ونستهدف الوقوف على منصة التتويج

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفوز على نظيره الوحدة، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الدرعية للسوبر السعودي.

و ينتظر العميد مواجهة الهلال بعد هزيمة النصر، بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"كان لابد أن ننتصر في المباراة على فريق الوحدة وعانينا في الجزء الأخير من المباراة لأننا لم نستغل الفرص التي حصلنا عليها في الشوط الأول وحتى في الشوط الثاني".

وأتم:"المجهود البدني كان صعبا على اللاعبين، والشيء الجيد أننا مضينا خطوة إلى الأمام ببلوغ نهائي السوبر السعودي، والوحدة فريق قوي وشكل خطورة علينا في المحاولات المعاكسة وأعتقد بأننا نجحنا بتحييد خطورته".