كولر يتهم لاعبي الاهلي بالأنانية بعد التعادل مع إنبي.. ويؤكد: خسارة البنك بفعل فاعل

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، عن التعادل الذي حققه مع نظيره إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسقط الاهلي في فخ التعادل مع نظيره إنبي بنتيجة 2-2، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت بينهما، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري.

وقال كولر في تصريحات عقب المباراة، إن فريق الاهلي كان لديه حاله من البطيء والتمريرات الخاطئة في الشوط الأول، ولكن تحسن الأداء في الشوط الثاني.

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وأوضح المدرب السويسري، أن الفريق تلقى الهدف الثاني بسبب التسرع وعدم التركيز، كما أنه وجد اللاعبين يركضون إلى الأمام بتسرع وهذا عكس تعليماتي بالحفاظ على الكرة وتهدئة اللعب.

وأشار كولر إلى أنه سيكون هناك مشكلة كبيرة أن لاعب أو إثنان يفكرون في أنفسهم ولا يفكروا في الفريق، كما يحتاج الاهلي للتركيز أمام المرمى وتحويل الفرص الضائعة إلى أهداف.

وأكد كولر:” نحاول تحسين الأمور وأتمنى أن ينتهي هذا الكابوس قريبًا، وهذا الأمر ليس جديد علينا”.

وشدد مدرب الاهلي، أن الأخطاء الدفاعية تمثل الفريق بالكامل وخسارة مباراة البنك الاهلي كانت بفعل فاعل والجميع تابع الأداء التحكيمي.

واختتم كولر، بأنه لا يوجد ترتيب للمهاجمين والثلاثي كان موجودًا أمام إنبي وكهربا قدم مباراة مميزة والجاهز والأفضل هو الذي سيشارك.