جماهير النصر تشيد بـ جيسوس بعد التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي

أشادت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بالمدير الفني للخصم الهلال، جورجي جيسوس، بعد تأهل الزعيم إلى نهائي كأس السوبر السعودي.

ونجح فريق الهلال في التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي على حساب النصر، بعد أن حقق الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين.

ونشر الإعلامي حمد الصويلحي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، يوضح من خلاله قيام جماهير النصر بطلب التقاط الصور مع جيسوس، والإشادة به.

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ولبى جيسوس نداء جماهير النصر وقام بالتوقيع لهم على القمصان والتقط الصور، ليقوم أحدهم بقول: “أنت أفضل مدرب”.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد، في إطار منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الخميس الموافق 11 أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد الاتحاد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.