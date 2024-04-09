5 لاعبين جدد في مران الزمالك.. وانتظام موتيابا استعدادا للاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، انتظام الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الأبيض، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء ذلك عقب عودة اللاعب من بلاده بالأمس، ومشاركته في تدريبات المستبعدين من مواجهة مودرن فيوتشر الأخيرة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي للفريق بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي المقابل تم تصعيد بعض العناصر الشباب من قطاع الناشئين للمشاركة بالمران، اليوم حيث شارك محيي جمعة وأحمد رفاعي لاعبا فريق "2003".

بالإضافة إلى محمد إبراهيم لاعب "2005"، ومحمود الشناوي حارس المرمى "2004"، بجانب محمد السيد لاعب الوسط "2006" الذي يتواجد بشكل دائم مع الفريق الأول.

ويلعب محيي جمعة في مركز الظهير الأيسر، بينما أحمد رفاعي كمدافع، ومحمد إبراهيم يجيد اللعب كظهير أيمن.

وشارك محيي جمعة، وأحمد رفاعي، ومحمد إبراهيم، ومحمد السيد في جميع فقرات المران سواء البدنية أو الفنية، وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد على منح هؤلاء اللاعبين العديد من التعليمات الخططية.

ومن جانب آخر، شارك محمود الشناوي حارس المرمى الشاب، في تدريبات الحراس بجانب محمد عواد ومعاذ علاء الدين، تحت قيادة المدرب لويس فيسنتي.