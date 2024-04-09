شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، استعداداته لمواجهة النادي المصري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية الخميس المقبل، والذي يقام ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وودع مودرن فيوتشر كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع للنهائي، بعد الهزيمة في مباراة الذهاب أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض الفريق 13 مباراة، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.

ويفتقد مودرن فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب مروان محسن بسبب إصابته في أربطة الركبة، بينما يغيب أحمد رفعت بعد تعرضه لوعكة صحية في وقت سابق.