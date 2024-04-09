شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحارب ضغط المباريات بسياسة التدوير ويمنح البدلاء الفرصة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى في سياسة التدوير بين لاعبي المارد الاحمر في ظل ضغط المباريات وخوض مباراة كل 72 ساعة، لاسيما وأنه يرتبط بخوض عدد كبير من المباريات في الفترة الحالية ما بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، ويرغب في منح الفرصة لبعض اللاعبين البعيدين عن المشاركة.

ويفكر كولر في إجراء منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل محمود متولي وأكرم توفيق وكريم الدبيس وعمر كمال وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو، من أجل تجهيزهم للاستعانة بهم في المباريات القادمة ولتخفيف الضغط على اللاعبين الأساسيين بسبب ضغط المباريات.

يستعد الأهلى لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.