شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب لاعبى الزمالك بالتركيز قبل مواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من لاعبى الفريق غلق صفحة مودرن فيوتشر، والتى تأهل من خلالها الفريق إلى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، ثم التعادل بهدف لكل فريق فى مباراة الإياب.

وطلب جوميز من اللاعبين التركيز فى المباراة المقبلة امام الاتحاد السكندرى، والمقرر لها الخميس المقبل ببطولة دورى nile، خاصة أن الفريق بعد مواجهة الاتحاد سيلتقى مع الأهلى فى قمة الدورى المقرر لها الاثنين المقبل.

وقال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، إن مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية كانت في اتجاه واحد فقط نحو مرمى فريق مودرن فيوتشر.

وأضاف المدير الفني أن الفريق خلق أكثر من 4 فرص محققة للتهديف، ولكن المنافس نجح في التسجيل من ضربة ثابتة، ولم يهددوا مرمى الزمالك إلا في كرة الهدف".

