آرسنال ضد بايرن ميونخ.. المدفعجية تسعى لتصحيح المسار أمام البافاري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب الإمارات، مباراة كبيرة تجمع بين آرسنال وبايرن ميونخ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.



تصريحات أرتيتا

وطالب ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، لاعبي فريقه لكتابة التاريخ على حساب بايرن ميونخ، وذلك قبل مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال المدرب الإسباني: "بايرن لديه الخبرة والتاريخ، لكننا نكتب الآن تاريخا جديدا، ولهذا ما فعلناه في المجموعات وأمام بورتو كان مهما".



ويرى مدرب المدفعجية أن فريقه بحاجة للحظات سحرية، مضيفا: "يجب أن تخلقها بنفسك، وإلا فلن تأتي".

ولا يملك الفريق اللندني سجلا مميزا أمام العملاق الألماني، الذي واجهه 12 مرة في دوري الأبطال.

وسقط آرسنال في فخ الخسارة 7 مرات، مقابل انتصاره في 3 أخرى، فيما حسم التعادل مواجهتين.

يذكر أن آخر ظهور لآرسنال في دوري الأبطال قبل عودته في الموسم الحالي، كان في ليلة إقصائه من ثمن النهائي عام 2017 بخسارته (1-5) في جولة الإياب.