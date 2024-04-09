تايلور حكما لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق باريس سان جيرمان مع نظيره برشلونة، مساء غدا الأربعاء، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين باياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

وتم تعيين الإنجليزي أنتوني تايلور لقيادة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة التي ستلعب على ملعب بارك دي برينس في باريس؛ بينما سيتولى الإيطالي ماركو جيدا إدارة مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند التي تقام على ملعب "ميتروبوليتانو".

وسيساعد تايلور على مواطنوه جاري بيسويك وآدم نان، وسيكون الحكم الرابع هو روبرت جونز، وسيكون المسؤولون عن تقنية VAR هم ستيوارت أتويل وديفيد كوت.

يذكر أن هناك 7 لاعبين مُهددون بالغياب عن برشلونة أمام باريس سان جيرمان فى إياب ربع نهائي تشامبيونزليج، حال الحصول على بطاقة صفراء فى موقعة الذهاب الأربعاء المقبل.

ويتصدر المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو قائمة لاعبي برشلونة المُهددين بالغياب عن جولة الإياب حال الحصول على بطاقة صفراء فى موقعة لقاء الذهاب، ثم أندرياس كريستنسن، فرينكي دي يونج، سيرجي روبيرتو، جواو فيليكس، لامين يامال، وفيران توريس