الدوري المصري.. كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز ضد الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلا على الجونة وذلك مساء اليوم الثلاثاء في مباراة الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة بيراميدز والجونة

و يلتقي فريقا بيراميدز بقيادة مديره الفني كورنسلاف يورتشيتش والجونة بقيادة مدربه علاء عبدالعال، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً علي ستاد خالد بشارة بمدينة الجونة.



موقف الفريقين بجدول الدوري المصري

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة نجح في جمعها خلال المباريات السابقة، بينما يحتل نظيره الجونة المركز السابع برصيد 22 نقطة فقط.



القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجونة

وستكون مباراة الجونة مع بيراميدز في الدوري المصري مذاعة عبر شبكة قنوات أون سبورت HD.

