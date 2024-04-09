شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح رمضانية.. يجب الحصول على أكبر قسط من الراحة أثناء التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يداوم عليها الكثير من الناس، خاصة الرياضيين، وخلال شهر رمضان نقدم كل يوم نصيحة مهمة لكى تستغل هذا الشهر بشكل رياضى سليم يعود بالنفع على الجميع.

يحتاج الرياضي خلال شهر الصيام لتعديل نظامه الغذائي حتى يضمن ممارسة نشاطه فى أفضل حال، ولا يتأثر أداؤه بالسلب، ولا يتراجع عطاؤه في التمارين أو المسابقات والبطولات التى يخوضها.

الرياضة رائعة لصحّتك، ولكن في رمضان أنت معرّض للإحساس بالتعب، وقد لا تتمكن من ممارسة التمارين بالكمّ الذي كنت معتادًا عليه، لذلك احرص على أخذ فترات للإستراحة بين التمرين والآخر.

ويؤكد المحللون أن الرياضة فى رمضان ربما تكون متعبة بعض الشئ نظرا لفترات الصيام الطويلة ، إلا أنها مستحبة فى بعض الأوقات خاصة بعد الإفطار فى وعقب صلاة التراويح بعدما يكون الجسم حصل على حقه من الطعام والشراب .