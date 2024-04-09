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تشكيل أرسنال المتوقع ضد بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني ميكيل أرتيتا على تشكيل فريق أرسنال الأساسي الذي سيدخل به مباراة اليوم ضد بايرن ميونخ الألماني في إطار منافسات .

ويستعد فريق أرسنال لاستقبال ضيفه بايرن ميونخ في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد الإمارات في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أرسنال أمام بايرن ميونخ :

حارس المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجالايس - ويليام ساليبا - زينشينكو.

الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي.

موعد مباراة أرسنال وبايرن ميونخ والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

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