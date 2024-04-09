5 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الاهلي في قمة الدوري المصري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل، الموافق 11 إبريل الجاري.

ويلتقي نادي الزمالك غريمه التقليدي المارد الأحمر يوم 15 إبريل القادم، في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويغيب عن الفريق الأبيض خمس لاعبين في مباراة القمة القادمة وهم كالتالي.. محمود الونش ومحمد عبد الشافي بسبب إجراءهما عملية الرباط الصليبي.

كما يغيب الثلاثي محمد صبحي ومحمود علاء ويوسف أوباما عن مباراة الاهلي القادمة بسبب الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفوز في مباراة القمة القادمة لرد اعتباره خاصة بعد خسارته نهائي كأس مصر من الاهلي بهدفين دون رد.

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 11 مباراة.

ويأتي الاهلي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، حصدها الفريق من تسع مباريات.