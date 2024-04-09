6 غيابات تضرب الاهلي في مباراة الزمالك  بالدوري المصري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم 15 إبريل الجاري.

وكان الأهلي قد تعادل أمس أمام إنبي بهدفين لمثلهما، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز ليفقد المارد الأحمر نقطتين جديدتين.

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ومن المقرر أن يلتقي الأحمر نظيره زد يوم الخميس المقبل الموافق 11 إبريل، ثم يواجه الزمالك يوم 15 إبريل الجاري.

ويعاني النادي الاهلي من ست غيابات في مباراة الزمالك القادمة وهم محمد الشناوي وإمام عاشور بسبب إجراءهما عمليات جراحية في الكتف، ويغيب حسين الشحات لإجراءه عملية جراحية في الوجه.

ويغيب أليو ديانج بسبب إجراءه عملية جراحية في الركبة، كما يغيب محمد الضاوي كريستو وياسر إبراهيم بسبب الإصابات العضلية التي لحقت بهما.

ويحتل الفريق الأحمر المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، حصدها من تسع مباريات.