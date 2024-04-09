موقف معلول وياسر إبراهيم من مباراة الزمالك

يلتقي اليوم النادي الاهلي نظيره إنبي في المباراة المؤجلة من الدور الأول بمسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يعود ويواجه زد يوم 11 إبريل الجاري، ثم يواجه الزمالك يوم 15 إبريل.

ويسعى الاهلي لتحقيق الفوز في مباراة إنبي اليوم؛ لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة وأنه يحتل المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من ثمان مباريات.

اقرأ أيضًا: كولر يتهم لاعبي الاهلي بالأنانية بعد التعادل مع إنبي.. ويؤكد: خسارة البنك بفعل فاعل

ويغيب الثنائي علي معلول وياسر إبراهيم عن مباراة إنبي اليوم بسبب الإصابة التي تعرضوا لها مؤخرًا.

ويغيب ياسر إبراهيم عن الاهلي منذ أكثر من شهر بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مباراة ميدياما الغاني، فيما يغيب معلول عن مباراة إنبي اليوم فقط لشعوره بإرهاق عضلي.

ومن المقرر أن يعود علي معلول للمشاركة مع المارد الأحمر في مباراة الزمالك القادمة بقمة الدوري المصري الممتاز، فيما سيستمر غياب ياسر إبراهيم عن المارد الأحمر لمدة أسبوعين قادمين قبل الانتهاء من برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني والطبي.