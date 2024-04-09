بشرى سارة للجماهير قبل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

وافقت رابطة الأندية على حضور 20 الف مشجع لمباراة القمة القادمة بين الاهلي والزمالك والمقرر لها يوم 15 إبريل الجاري.

ومن المقرر أن يتم تحديد 10 آلاف مشجع للاهلي و10 آلاف مشجع للزمالك في المباراة التي تلعب الاثنين القادم على استاد القاهرة الدولي.

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ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر نظيره زد يوم الخميس، على أن يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، قبل أن يتقابالا الاثنين الموافق 15 إبريل الجاري بقمة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 11 مباراة.

فيما يأتي الاهلي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، حصدها الفريق من تسع مباريات.

ويغيب عن المارد الأحمر في مباراة القمة القادمة ست لاعبين وهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم، ومحمد الضاوي كريستو، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وإمام عاشور.

بينما يغيب عن نادي الزمالك خمس لاعبين وهم محمد عبد الشافي ومحمود الونش ويوسف أوباما ومحمد صبحي ومحمود علاء.