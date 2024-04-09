رئيس إنبي: "حدثت بيني وبين لبيب مكالمة نارية منذ أيام.. وكنا نريد الفوز على الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، عن التعادل مع النادي الأهلي مساء أمس، مشيرا إلى أنه كان يريد الفوز في اللقاء.

وقال الشريعي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كنا نريد الفوز في المباراة وليس التعادل فقط، لكن الأهم من النتيجة هو اكتشاف اللاعبين الصغار مثل يوسف لبيب وتسجيله الهدفين، بالإضافة إلى صلاح زايد وعبد الرحمن سمير حارس المرمى".

وأضاف: "حدثت بيني وبين لبيب مكالمة نارية منذ أيام أخبرته بأن يتمسك بالفرصة ويستطيع ترجمة موهبته في الملعب".

واختتم: "تسجيل هدفين في الأهلي صعب للغاية، بغض النظر عن النتيجة لكن نستطيع أن نبني عليها، ولأول مرة نصل إلى 28 نقطة بعد نهاية الدور الأول من الدوري منذ 15 عاما".

وقاد يوسف لبيب مهاجم إنبي فريقه للتعادل مع الأهلي، خلال اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 الذي جمع بينهما مساء أمس، في الدوري المصري.

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