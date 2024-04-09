شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الزمالك.. لقب السوبر الأفريقى الثانى على حساب المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نادى الزمالك من أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كافة أنحاء القارة الأفريقية، وفى سلسلة "ملعب الزمالك" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات الفارس الأبيض بالبطولات.

بطولة كأس السوبر الأفريقي موسم 97، والتى جمعت الزمالك بطلا لدوري أبطال أفريقيا بمسماه القديم بطولة الأندية الأفريقية والمقاولون العرب بطل كأس الكونفيدرالية والتي كانت تسمي بكأس الكئوس الأفريقية.

المباراة أقيمت باستاد القاهرة بحضور ما يقرب من 50 ألف متفرج، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح.

نجح لاعبو الزمالك معتمد جمال وقاسي سعيد ومحمد صبري وأحمد الكاس فى إحراز 4 ركلات الترجيح، فيما أحرز كل من هيثم حسين ومحمد العارف ركلتي جزاء للمقاولون وأهدر كل من على عاشور وسعيد سعد ركلتي جزاء ليحصل الزمالك على لقب السوبر الأفريقي الثاني في تاريخه بعد سوبر 94 الذى أحرزه على حساب الأهلي بهدف أيمن منصور.