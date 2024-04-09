شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مشجع.. استمرار الحضور الجماهيرى فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر رابطة الأندية المصرية المحترفة، فى تطبيق قرار زيادة الحضور الجماهيرى فى مباريات الدورى المصرى إلى 20 ألف مشجع، حيث من المقرر حضور 20 ألف مشجع فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 15 أبريل الجارى باستاد القاهرة الدولى.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة فى وقت سابق، عن زيادة عدد المشجعين لـ20 ألف مشجع فى مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، عقب موافقة الجهات المتخصصة.

وكشف وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك في 15 أبريل، مشيرًا إلى أن مباراة القمة سوف يتم إسنادها لطاقم تحكيم مصرى بالكامل.

وتتواصل رابطة الأندية المصرية المحترفة ، مع الشركة الإنجليزية المتخصصة لتحديد موعد استلام درع الدوري المصري الجديد الذي يتم تصميمه حاليا علي أن يتسلمه الفريق صاحب اللقب نهاية الموسم.



ويحصل الفريق الذى سيتوج بالدورى المصرى هذا الموسم على 5 ملايين جنيه مكافأة من رابطة الأندية المصرية، بينما يحصل كل فريق شارك في المسابقة على مليون جنيه.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المحترفة أن الدوري المصري سينتهي فى 10 أغسطس المقبل، وأن ما حدث لمباريات الجولة السابعة عشرة من الدورى يعتبر تعديلاً فى المواعيد وليس تأجيلاً بسبب أمور خاصة بالبث التليفزيوني.

وفي السياق ذاته، أصدرت رابطة الأندية المحترفة توصيات برفقة اتحاد الكرة بتوعية الأجهزة الطبية للأندية المصرية عن كيفية إنعاش القلب داخل الملعب، كما أوصت الرابطة بضرورة تواجد طبيب بشري داخل كل فريق.

جاء ذلك بعد الأزمة التي تعرض لها أحمد رفعت لاعب فيوتشر مؤخرا، ونقله إلى المستشفى وتوقف القلب لمدة ساعة ونصف الساعة قبل انعاشه

