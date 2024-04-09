شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يعود لقيادة سيدات طائرة الزمالك.. واستمرار سيدنى ورحيل أبو الحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الزمالك الإتفاق مع أحمد فتحى المدير الفنى لفريق طائرة سبورتنج للعودة مجددا للقيادة الفنية لفريق السيدات قبل منافسات نهائيات كأس مصر المحدد لها يومى الجمعة والسبت المقبلين بعد توجيه الشكر لـ حسام شكرى عقب الإخفاق فى نهائى الدورى.

بينما استقر مسئولو الزمالك على استمرار المدير الفنى لفريق الرجال البرازيلى سيدنى، مع توجيه الشكر لأشرف أبو الحسن مدرب الفريق .

وخسر فريقا رجال وسيدات الكرة الطائرة بالزمالك مؤخرا لقب الدورى من الأهلى وسط مطالبات جماهيرية بتغيير الأجهزة الفنية فى محاولة للسيطرة على كأس مصر.

من جانبه، أعلن حسن عابد، المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة، إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 المقرر إقامتها على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة يومى 12، 13 أبريل بدون جمهور، حيث يلتقى فى نصف النهائى الزمالك مع الشمس والأهلى مع وادى دجلة.

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائى كل من، الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.