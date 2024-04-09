شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يختار محمد حسن وطارق سامى لتمثيل التحكيم المصرى فى أمم أفريقيا للصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الثنائى المصري محمد حسن وطارق سامي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات بالمغرب .



وتقام البطولة بين الفترة 11 الي 21 ابريل الجارى بالمغرب ، ويشارك في النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات، 8 منتخبات وهي المغرب (البلد المضيف وحامل اللقب)، مصر، أنجولا، موريتانيا، ناميبيا، غانا، زامبيا وليبيا.

واختار جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى المغرب أبريل الجارى.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبد الناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفى عيد، عبدالرحمن عيد، خالد مارادونا، عصام علاء،محمد سعيد، محمد كوكى، علاء عيسي، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد، خالد وليد وأحمد على.