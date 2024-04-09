قرار عاجل في الاهلي بعد التعثر أمام إنبي في الدوري المصري

قرر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الاهلي فرض عقوبات قاسية على لاعبي الفريق الأول الذين شاركوا في مباراة إنبي التي لعبت أمس، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وخسر الاهلي نقطتين في مباراة إنبي التي لعبت أمس، وذلك بعد تعادله بهدفين لمثلهما في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وقرر خالد بيبو فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول، وفقًا للوائح النادي، حيث يتم منح اللاعبين مكافآت حال الفوز، كما يتم خصم أموال في حال الخسارة أو التعادل.

يذكر أن النادي الاهلي كان قد خسر من البنك الأهلي في المباراة الماضية بمسابقة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 4-3.

ويحتل الفريق الأحمر المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، حصدها من تسع مباريات.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي نظيره زد يوم الخميس المقبل الموافق 11 إبريل، ثم يواجه الزمالك يوم 15 إبريل الجاري.