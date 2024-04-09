مهاجم بيراميدز على رادار الزمالك في الميركاتو الصيفي

دخل مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز دائرة الترشيحات أمام البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك من أجل العودة للفريق الأبيض.

ويرغب مسئولو الزمالك في تدعيم الفريق الأبيض بعدد من الصفقات المميزة، بناءًا على طلب المدرب البرتغالي، والتي يأتي من هذه المراكز قلب الهجوم.

اقرأ أيضًا: بشرى سارة للجماهير قبل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

وأبدى مروان حمدي ترحيبه بالعودة للفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي، حال تقدم مسئولو الزمالك بعرض رسمي لضم اللاعب من إدارة بيراميدز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، ثم يواجه نظيره الزمالك يوم 15 إبريل المقبل في المباراة المؤجلة من الدور الأول.

ويحتل الأبيض المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعها من 11 مباراة.

ويعاني الزمالك في الوقت الحالي من عدة إصابات، حيث يغيب عن الفريق الأبيض كل من محمود الونش ومحمد عبد الشافي ويوسف أوباما ومحمد صبحي ومحمود علاء.