أزمة تواجه الاهلي في دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

يواجه النادي الاهلي أزمة حقيقة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، خاصة بعد التعادل أمس أمام إنبي بهدفين لمثلهما، وقبلها الخسارة من البنك برباعية مقابل ثلاثة.

وتواجه المارد الأحمر أزمة عدم التأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، في حالة لم ينهي الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز في أحد المركزين الأول أو الثاني.

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ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قوائم الأندية التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية بنهاية الدور الأول.

ويحتل المارد الأحمر المركز العاشر حاليًا بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، جمعها الفريق الأبيض من تسع مباريات.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي نظيره زد يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز، قبل أن يلتقي الزمالك يوم 15 إبريل المقبل في قمة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الفريق الأحمر يستعد لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي يوم 20 إبريل الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 27 في القاهرة.