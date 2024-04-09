"بعد واقعة أبو سليم".. أشهر حالات الاعتداء على الحكام المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض الحكم الدولي المصري محمد معروف، للاعتداء بالضرب، خلال مباراة أبو سليم الليبي ونهضة بركان، من جانب لاعبي الأول، الذين اعترضوا على الوقت بدل الضائع الذي أحرز فيه الفريق المغربي هدف الفوز والتأهل.

وأعادت هذه الواقعة الأذهان، إلى العديد من حالات الشغب التي تعرض لها الحكام المصريين في مختلف البطولات، منها مباراة مالي وكوت ديفوار، في كأس الأمم الإفريقية 2023، يوم السبت 3 فبراير، حينها اعتدى لاعبو منتخب مالي على الحكم المصري محمد عادل، عقب المباراة اعتراضا على القرارات التحكيمية خلال اللقاء الذي انتهى لصالح كوت ديفوار وتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

ومن حالات الشغب ضد الحكام المصريين، مباراة الهلال السعودي والجيش السوري في البطولة العربية عام 2003، حينها اعتدى الثنائي عبدالله الجمعان وسامي الجابر لاعبا الهلال، على الحكم المصري رضا البلتاجي، بعدما أشهر بطاقة حمراء للجمعان بسبب تضييع الوقت خلال عملية استبداله، وعقب نهاية المباراة عاد الأخير ووجه لكمة للحكم المصري.

وفي عام 2017، تكرر الأمر ضد الحكم المصري إبراهيم نور الدين، حينها قام أحد مسؤولي نادي الفيصلي الأردني ببطح الأول بالرأس، وهذا خلال مباراة الترجي في البطولة العربية، وفي نفس العام، واجه نور الدين أعمال الشغب، إذ أنه بعدما طرد أحد لاعب مالي، حينها حاولوا الاعتداء على الحكم المصري، لهذا قامت قوات الشرطة بإطلاق بعض القنابل المسيلة للدموع.

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