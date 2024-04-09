البليهي يتسبب لرونالدو في حدث غائب منذ 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على البطاقة الحمراء المباشرة الثامنة في تاريخه، في الدقيقة 86 من مباراة النصر والهلال في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي في أبو ظبي، بعدما اشتبك مع علي البليهي لاعب الهلال، وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الحكم محمد الهويش وصف تصرف رونالدو بـ"المشين".

وبهذا تمكن البليهي من التسبب في البطاقة الثامنة المباشرة لرونالدو، إذ أن هذه البطاقة هي رقم 12 في تاريخ اللاعب، منها 4 بطاقات بعد إشهار الكارت الأصفر، وحصل البرتغالي على 6 بطاقات حمراء مع ريال مدريد و 4 بطاقات مع مانشستر يونايتد.

وكانت آخر بطاقة حمراء تلقاها رونالدو في مسيرته، يوم 19 سبتمبر 2018، عندما كان لاعبا في صفوف يوفنتوس الإيطالي، وحصل عليها في مباراة فالنسيا في دوري أبطال أوروبا، وهكذا يكون البليهي تمكن من التسبب في طرد رونالدو بعد 5سنوات و 6 أشهر.

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