"ليست المرة الأولى.. ويشجع الزمالك".. من هو يوسف لبيب صاحب هدفي إنبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تمكن يوسف أحمد لبيب لاعب إنبي الشاب من التعادل لفريقه مرتين ضد الأهلي، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 60 والهدف الثاني بالدقيقة 94 من عمر المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاء مؤجل من الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

وشارك لبيب صاحب الـ23 عاما، في 6 مباريات مع إنبي خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين، وفي المجمل لعب لبيب 15 مباراة، منذ صعوده إلى الفريق الأول، وسجل 3 أهداف وحصل على 3 بطاقات صفراء.

وانضم لبيب إلى منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، وتمكن من تسجيل هدف في مباراة ودية، كانت ضد فريق نادي الأميرية.

وفي عام 2021، كان لبيب ضمن فريق الشباب بإنبي وسجل هدفا في شباك الأهلي، وانتهى اللقاء آنذاك لصالح إنبي بنتيجة 2-1.

واحتفل لبيب بفوز الزمالك ببطولة الدوري المصري عام 2021، وشارك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة محمود شيكابالا لاعب الأبيض من الصفحة الرسمية للنادي، بدرع الدوري.

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