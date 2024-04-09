شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يغيب عن المصرى في مباراتى مودرن فيوتشر وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب صلاح محسن مهاجم النادي المصري، عن المشاركة مع الفريق البورسعيدي في مباراتي، مودرن فيوتشر المقرر لها الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري، وكذلك مباراة سيراميكا المقرر لها الأحد الموافق 14 أبريل الجاري.

ويأتي ذلك بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها صلاح محسن، عقب تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة فريقه الماضية أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بهزيمة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقررت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، إيقاف صلاح محسن لاعب فريق المصري مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألف جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

وعاد فريق المصري مساء السبت الماضي إلى التدريبات استعداداً للقاء المرتقب، ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً بالإسكندرية الأربعاء المقبل، والذى من المقرر أن يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك استعداداً للمباراة، وهو ما يحرم لاعبي الفريق البورسعيدي من إجازة العيد.

وكان المصري قد خسر في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتراجع المصري إلى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، متساوياً مع الاتحاد السكندري صاحب قمة الترتيب، وإنبي الوصيف بنفس الرصيد.