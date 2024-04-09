شكرا لقرائتكم خبر عن فطار الكابتن.. كريم أبو كحلة بطل الأثقال: مندى فى تايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم معظم الرياضيين باختيار أنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارًا دسمًا مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية. ولكن وسط المحافظة على أوزانهم ”الخليج 365” يتواصل مع النجوم فى مختلف الرياضات لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

كل يوم نقدم لكم نجمًا جديدًا لمعرفة وجبة إفطاره فى فقرة فطار الكابتن، واليوم سيكون اللقاء مع كريم أبو كحلة بطل رفع الأثقال، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم قائلا، " مندى " عند صديق فلسطينى فى تايلاند خاصة أنه هناك لخوض منافسات بطولة كأس العالم التى حقق خلالها 3 فضيات .

ويفضل كحلة دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته كما يحرص على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم فى الأوقات البعيدة عن المباريات.