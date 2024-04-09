شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفرق المشاركة فى البطولة الأفريقية لـ سيدات الطائرة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل الجمعة المقبل الفرق المشاركة فى البطولة الأفريقية لسيدات الكرة الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى و تفتتح يوم الأحد، استعدادا لحضور الإجتماع الفنى وقرعة البطولة المحدد لها السبت القادم.

ومن المقرر أن يقام نهائى كأس مصر للسيدات السبت القادم قبل انطلاق البطولة الأفريقية مباشرة على صالة اتحاد الشرطة .

أعلن حسن عابد، المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة، إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 المقرر إقامتها على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة يومى 12، 13 أبريل بدون جمهور، حيث يلتقى فى نصف النهائى الزمالك مع الشمس والأهلى مع وادى دجلة.

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائى كل من، الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.