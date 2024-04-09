تفاصيل إصابة علي البليهي وموقفه من نهائي كأس السوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الرياضية السعودية تفاصيل الإصابة التي تعرض لها النجم علي البليهي مدافع الهلال أثناء مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمس أمام النصر وموقفه من نهائي كأس السوبر.

وذكرت الصحيفة أن إصابة البليهي عبارة عن شد بسيط في عضلة الفخذ، وأنها لن تمنعه من خوض مباراة النهائي أمام الاتحاد يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان الهلال قد فاز على النصر بهدفين لهدف في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بيبنهما أمس الاثنين على ملعب محمد بن زايد في الدور نصف النهائي من كأس الدرعية للسوبر السعودي.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر

ومن المقرر ان تقام مباراة نهائي السوبر السعودي يوم الخميس المقبل الموافق 11 أبريل على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وستنطلق في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، كما ستنقل عبر قناة SSC1 HD.