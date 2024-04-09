شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات رياضية لها تاريخ.. عبده نصحى نجم الزمالك وصاحب لقب "بولاريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر الأيام وتمضي السنين والتاريخ لم ولن ينسى من تركوا "بصمة" في ملاعبنا الكروية، فصفحات كرة القدم المصرية مليئة بالنجوم الكبار الذين يمثلون علامات مُضيئة سيذكرها التاريخ أمد الدهر بفضل نجاحاتهم وإنجازاتهم الخالدة.

فى السطور التالية نكشف النقاب عن "شخصيات رياضية لها تاريخ" في ملاعبنا الكروية المصرية، ونستعرض يومياً شخصية حققت إنجازات لن ينساها التاريخ

نتحدث اليوم عن عبده نصحى أحد لاعبى نادى الزمالك فى الستينيات، ولد عام 1939 بالمدبح فى حى السيدة زينب وكان والده شيخ الجزارين وأحد مشجعى القلعة البيضاء، فانضم اللاعب إلى ناشئى الزمالك وهو فى الخامسة عشرة من عمره.

تألق نصحى مع الزمالك حتى شارك مع الفريق الأول وأحرز العديد من البطولات مع الفريق، منها 3 بطولات دورى، و6 مسابقات كأس مصر.

اشتهر نصحى بتسديداته القوية وأدائه المميز مع الفريق، إلا أنه خدع بالحيلة التى لجأ إليها السيد الضظوى لاعب فريق الأهلى خلال إحدى مباريات القمة، حينما طلب منه الضظوى التقدم للأمام حتى يسجل هدفا لفريقه، وبالفعل تقدم نصحى، إلا أن لاعب الأهلى تمكن من تسجيل هدف بعدما هرب من مراقبته.

لقبه النقاد الرياضيون بـ"بولاريس" نسبة إلى الصاروخ البالستى المشهور بالقوة نظرا لتسديدات اللاعب القوية ، وخلال مسيرته شارك عبده نصحى فى أحد الأفلام السينمائية أمام سميرة أحمد وعصام بهيج نجم الزمالك أيضا، وهو "حديث المدينة" بجانب عدد من نجوم الفريق وتوفى نصحى عام 1992 بعد مشاور حافل من البطولات مع القلعة البيضاء.