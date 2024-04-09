بعد 9 سنوات قضاها في تدريب الفريق .. كلوب يقرر الرحيل عن ليفربول ومحمد صلاح يكشف التفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد صلاح، نجم ليفربول، عن ردة فعله عندما علم بقرار كلوب بالرحيل عن تدريب الفريق، بعد فترة طويلة قضاها في فترة آنفيلد، موضحا الحديث الذي دار بينه وبين الألماني بعد القرار المفاجئ.

وكان يورجن كلوب قد قرر الرحيل عن ليفربول بعد 9 سنوات قضاها في تدريب الفريق ونجح خلالها في تحقيق العديد من البطولات والألقاب.

قال محمد صلاح عبر «Astro SuperSport»:" لقد تفاجئت بقرار رحيل كلوب لأنه لم يخبر أحدًا".

أضاف صلاح:" كنا هناك اجتماع في الساعة 10:30 وتسائل اللاعبون لماذا الساعة 10:30؟ إنها عادة الساعة 12 ظهرًا".

تابع صلاح:" لقد كان كلوب متواجدا مع وكيله، لذلك اعتقدنا أنه سيوقع على عقد جديد، ثم فجأة قال إنه سيغادر.. وتساءلت: لماذا؟".

أشار صلاح:" تحدثت مع كلوب مرتين بعد ذلك وشرح لي الأسباب، ولكن في ذلك الوقت كنت أقول، لماذا سيغادر؟".

واصل صلاح:" كل شيء على ما يرام ونقاتل من أجل كل شيء، لماذا أصدر هذا البيان الآن؟، إنها حياته ويمكنه أن يفعل ما يريد".

وأجاب محمد صلاح عما إذا كان ليفربول سيتوج بلقب آخر أو اثنين قبل رحيل كلوب، قائلًا:" لا أعتقد أننا جلسنا وتحدثنا عن ذلك، لكن الجميع يشعرون أنه من العدل، الأمر لا يتعلق به فحسب، بل يتعلق بأنفسنا، فنحن جميعًا نريد الفوز بالألقاب لكن الأمر في الجزء الخلفي من أذهاننا، لكننا نعلم أيضًا أننا قادرون".