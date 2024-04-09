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إنريكي في ورطة قبل موقعة باريس سان جيرمان وبرشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف باريس سان جيرمان الفرنسي عن قائمة لاعبيه الغائبين عن مباراة المقرر لها غدا الأربعاء في ذهاب دور ربع نهائي .

وكان نوردي موكيلي تعرض لإصابة قوية مع باريس سان جيرمان خلال مباراة كليرمونت فوت ليخرج مبكرا من اللقاء.

أكد باريس سان جيرمان أنه بعد الفحوصات الطبية التي أجراها الطبيب المختص بالاعصاب سيواصل نوردي موكيلي بروتوكول التعافي من الارتجاج في الأيام المقبلة، وعليه سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة برشلونة المرتقبة بشكل رسمي.

غياب موكيلي يعد ضربة لإنريكي بعد غياب أشرف حكيمي المؤكد أيضا عن مباراة برشلونة ليضع المدرب الإسباني في ورطة.

وتابع البيان أن كيمبيمبي سيواصل أيضا برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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