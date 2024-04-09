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حارس إنبي يعلق على التعادل أمام الأهلي: "كنا نريد الفوز"

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبد الرحمن سمير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على أن النادي البترولي كان يريد تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، في المواجهة التي لُعبت بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الممتاز لهذا الموسم.


وأوضح حارس إنبي أن شعور الفوز كان ينتابه خلال مواجهته للأهلي، مشيرًا إلى أنه يحمد الله على نتيجة التعادل أمام أكبر فريق في إفريقيا.
بينما علق على كواليسه مع مصطفى شوبير عقب المباراة، فقال: "شوبير عشرة 8 سنوات مع المنتخبات الوطنية، وهو من الشخصيات المحترمة وحارس كبير جدًا وممتع".

وأضاف: "طلبت من أوفا أن نلتقط صورة عقب اللقاء ورفض ومزحنا سويًا ثم رحل".

وأتم حارس النادي البترولي تصريحاته: "الأمور لم تكن أفضل شيء بالنسبة له لأن الأهلي تعادل، نفس الأمر بالنسبة لي لأننا كنا نريد أن نفوز، ومفيش فيها حاجة لما نفوز على الأهلي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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