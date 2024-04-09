رئيس المقاولون: أثق في لاعبي الذئاب وعلينا بذل المزيد من الجهد

ياسر رشاد - القاهرة - حرص محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على عقد جلسة ودية مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تناول الإفطار الجماعي امس الاثنين مع الفريق بحضور محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي وكافة أعضاء الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد عودة ولاعبي الفريق.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز ضمن مؤجلاته في مسابقة الدوري الممتاز.

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام علي الكرة ، ثقتهم في الجهاز الفني واللاعبين.

وطالب محسن صلاح ، الجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة محمد عودة طي الصفحة الماضية والتركيز فيما هو قادم في مشوار الدوري الممتاز .

وتابع رئيس المقاولون أن المباريات القادمة صعبة مشددا علي ضرورة استثمار الدفعة المعنوية بعد الفوز الأخير علي الجونة 2-1 بالجولة ال17 للمسابقة .

وأضاف صلاح على ثقته في المجموعة الحالية بقيادة محمد عودة لتدارك الموقف معتبرا أن مباراة الجونة مجرد بداية وان القادم صعب ويحتاج بذل مزيد من الجهد.