تطورات إصابة ثنائي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري

كشف نادي الزمالك عن تطورات إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، الحارس محمد صبحي، والمدافع محمود علاء، قبل مواجهة الاتحاد السكندري.

وأكد الزمالك أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق، بدأ في المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي الخاص به، بعد الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية بتمزق في العضلة الضامة.

وخضع صبحي لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية، ودخل في مران اليوم، حيث خاض تدريبات بالركض حول الملعب، بعد خوض فقرة في صالة الجيمانيزيوم.

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في المقابل، فإن محمود علاء مدافع الزمالك، قد خضع لجلسة علاجية خاصة على هامش مران اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي.

علاء يعاني من إصابة بجزع في أربطة الكاحل، والتي تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة قبل مباراة مودرن فيوتشر، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

ووضع محمد أسامة، طبيب الزمالك، برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.