تطورات حالة أحمد رفعت وموعد عودته للملاعب

غادر أحمد رفعت مهاجم فريق فيوتشر، المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، عقب الأزمة القلبية المفاجئة التي تعرض إليها خلال لقاء الاتحاد السكندري.

وكان قد تعرض أحمد رفعت لأزمة صحية مفاجئة، حيث سقط مغشيًا عليه خلال مشاركته في لقاء فريقه أمام نظيره الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز في الحادي عشر من مارس الماضي.

ووفقًا لـ ما ذكره مصدر طبي داخل المستشفى الموجود فيه أحمد رفعت في تصريحات صحفية أن حالته أصبحت طبيعية واللاعب أصبح لا يعاني من أي أزمات طارئة، ووظائف الكلى طبيعية ولا تستدعى تواجده بالمستشفى حاليًا.

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وتابع أنه لم يحدث توقف لعضلة القلب كما تردد، لأن ذلك الأمر كان سيؤدي إلى الوفاة، وما حدث للاعب أنه أصيب بالرفرفة الأذينية ومشكلة في وظائف الكلى.

وأتم المصدر الطبي أن أحمد رفعت سيغادر المستشفى اليوم قبل الإفطار، ومن الوارد أن يعود للملاعب مرة أخرى خلال الموسم المقبل.