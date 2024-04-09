الاهلي يكشف تطورات حالة كريستو بعد العملية الجراحية

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تطورات حالة محمد الضاوي كريستو، بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا.

وخضع كريستو لجراحة لإزالة خراج في منطقة وجه القدم، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما غيبه عن التواجد مع الاهلي.

وأكد طبيب الاهلي أن كريستو يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش المران الجماعي، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المحدد له قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية.

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وكان الاهلي قد تعادل مع نظيره إنبي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين لمثلهما.

ويستعد الاهلي لمواجهة زد اف سي، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، باستاد القاهرة الدولي.