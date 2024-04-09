"مستنقع مكانه الشارع".. نائب رئيس لجنة الحكام يعلق على واقعة محمد معروف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، على واقعة تعرض الحكم الدولي المصري محمد معروف، لاعتداء خلال مباراة أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي، في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال فاروق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ما حدث مستنقع مكانه الشارع أو السوق، محمد معروف قدم مباراة رائعة وكبيرة، وأشكر مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة جمال علام ولجنة الحكام، كان فيه اجتماع اليوم وخطاب من الاتحاد المصري للاتحاد الأفريقي، لإبعاد هذه الفئة وهذا المثال السئ".

وأضاف: "طبعا العقوبة شطب لهذا وجهنا خطاب، وكلنا ندعم محمد معروف حكم كبير وواحد من أكبر الحكام في أفريقيا، الناس لازم تعرف أنه من أكبر الحكام في أفريقيا، والاتحاد الأفريقي بيعتمد عليه في المباريات الكبرى، والقرار من الكاف يكون في أول اجتماع له".

وتعرض محمد معروف للاعتداء من لاعبي أبو سليم الليبي، خلال اعتراضهم على الوقت بدل الضائع، في المباراة التي انتهت لصالح نهضة بركان بنتيجة 3-2.

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