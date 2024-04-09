شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان والمحترفون.. كوكا يصر على الصيام ويطالب تركيا بتغيير وقت المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه اللاعبون المحترفون مواقف مختلفة خلال مسيرتهم فى الاحتراف الخارجى فى شهر رمضان الكريم، بسبب إصرارهم على الصيام وعدم الاستماع إلى أى طلبات بالإفطار خلال المباريات، وهو ما نستعيد ذكراه خلال هذا الشهر الكريم.

وقت المباريات

كشف أحمد حسن كوكا لاعب فريق ألانيا سبور التركى الحالي، عن تمسكه بالصيام خلال المباريات التي يخوضها خلال شهر رمضان الكريم، ووجه انتقادات للاتحاد التركى بسبب توقيت المباريات في نهار رمضان.

وقال أحمد حسن كوكا رسالة للاتحاد التركي لكرة القدم نشرتها صحيفة "Yeni Akit" التركية، قائلاً: "ما لا أفهمه هو أن مباراتنا كانت في موعد مبكر للغاية، نحن نصوم جميعًا في رمضان، لماذا لا تلعب هذه المباراة في وقت لاحق من اليوم في مثل هذا البلد المسلم، عليكم التفكير في الأمر بشكل دقيق".

وكان كوكا قد انضم مطلع الموسم الحالي لصفوف فريق بينديك سبور، قادما من فريق أولمبياكوس اليوناني، وشارك خلال الموسم الحالي فى 5 مباريات بمختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف.

وعاد كوكا إلى أولمبياكوس اليوناني فور انتهاء إعارته فى ألانيا سبور التركي بالموسم الماضي، وسجل أحمد حسن كوكا، 11 هدفًا وصنع هدفًا آخرًا في 26 مباراة.