شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. جيانا فاروق: بكار شخصية طيبة و يساعد الأخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف نجوم الرياضة عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هى جيانا فاروق بطلة العالم فى الكاراتيه ، والحاصلة على الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو كأول لاعبة فى التاريح تحصل عليها.

قالت جيانا فاروق أن أكثر شخصية كرتونية كانت تتابعها ، هى بكار ، بكل حلقاته الممتعة، وكشفت أن سبب حبها لشخصية بكار هى الطيبة التى يتمتع بها ، بالإضافة إلى مساعدته للاخرين ، وكذلك مغامراته الشيقة.