شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غانم سلطان: نصف لاعبى الزمالك أفطروا بين شوطى مباراة بأفريقيا بسبب الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق، عن أصعب اللحظات التي عاشها مع الفريق الأبيض خلال خوض المباريات في شهر رمضان وخاصة مباريات أفريقيا التي يتم لعبها أثناء الصيام.

وقال أحمد غانم سلطان متحدثاً عن ذكرياته مع الشهر الكريم في تصريحات لـ ”الخليج 365”: على ذكر الناحية الكروية، أتذكر البطولات التي كنا نخوضها خلال شهر رمضان، ومباريات الدوري التي كانت تقام بعد الإفطار، وكذلك المباريات الأفريقية التي كانت تقام خلال نهار رمضان، وصعوبتها وأجوائها، كانت المباريات تقام الساعة الثانية ظهراً أو الساعة 3، وخاصة مواجهات صن داونز، كانت صعبة جداً، لأنهم حافظين الأجواء الرمضانية وكانوا يحددون هذا التوقيت لتصعيب اللقاء علينا.

أضاف:لم يسبق أن أفطرت في يوم مباراة، ولكن هذا اختيار متاح، وهناك لاعبين يفعلون ذلك، أغلب اللاعبين يفضلون الصيام، وأصعب اللحظات التي تمر علينا بين الشوطين، في إحدى المباريات كانت درجة الحرارة مرتفعة جداً والأمر كان صعباً، وغالباً نصف اللاعبين أفطروا بين الشوطين.

يعتبر أحمد غانم سلطان أحد أبناء نادى الزمالك الذين تألقوا مع الفريق الأبيض، حيث نشأ لاعب القلعة البيضاء السابق فى قطاع الناشئين بميت عقبة وسار على نهج والده فى حب الزمالك ليشارك مع الفريق الأبيض لثمانى سنوات تغير فيها العديد من المدربين، إلا أنه حافظ على مركزه الأساسى مع فرسان ميت عقبة حتى رحيله بعد اضطراب أحوال الكرة المصرية وتوقف المسابقة ليقضى موسمين بين الجونة والمحلة قبل أن يتخذ قرار الاعتزال مبكراً رغم قدرته على مواصلة اللعب.