شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحدد 17و21 مايو موعدا لبلاى أوف نهائى دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد كرة اليد يومى 17و21 مايو القادم موعدا لمواجهتى بلاى أوف نهائى دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2023/2024 بين الأهلى والزمالك .

وفى حالة اللجوء لمباراة فاصلة ، ستقام يوم 24 من نفس الشهر القادم .

ومن المقرر أن يغادر خلال الأيام المقبلة بعثتا الأهلى و الزمالك إلى الجزائر لخوض منافسة بطولتى السوبر وكأس الكؤوس الأفريقية .

وتختتم اليوم الثلاثاء الجولة الأخيرة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024 ب 4 لقاءات قوية .

وتشهد الجولة الأخيرة بهذه المرحلة لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع هليوبوليس و الزمالك مع الجزيرة و طلائع الجيش مع سموحة و سبورتنج مع الأهلى .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.