شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضان.. علاء نبيل: كنا نلغى أى شيء فى حياتنا من أجل الدورات الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد شهر رمضان الكريم من الأشهر الزاخرة بالذكريات لكل الرياضيين سواء فى داخل مصر أو المحترفين فى الخارج، ومعظم هذه الذكريات تكون طريفة وعفوية خاصة مع صيام اللاعبين وما يعانون منه أثناء المعسكرات والمباريات، وفى هذا الشهر الكريم نستعرض بعض المواقف التى ارتبطت به مع اللاعبين.

الدورات الرمضانية

وكشف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد كرة القدم، عن أبرز ذكرياته في شهر رمضان الكريم، قائلا: دورات رمضان كانت أبرز ما يميز شهر رمضان، كنا نلغي أي شيء في حياتنا لخوض تلك المباريات وكانت أجمل ذكريات عمري، وعلى مستوى التدريب، لا يوجد مباراة خضناها في رمضان مع منتخب مصر أو الأردن إلا واستغلينا رمضان أفضل استغلال وحققنا الفوز في كل المباريات.

وأوضح: على مستوى العائلة كان أكل والدتي أهم ما يميز شهر رمضان، وبعد ذلك أصبح أحفادي أهم شيء، نقوم بشراء زينة رمضان والحلويات.

علاء نبيل هو أحد أبناء قلعة ذئاب الجبل، ورغم أنه لم يلعب للأهلى أو الزمالك، إلا أنه قدم تاريخاً مشرفاً مع منتخب الفراعنة، كما شغل منصب المدرب المساعد للراحل محمود الجوهري، الذى اكتشفه كمدرب وضمه إلى طاقمه المعاون فى منتخب مصر عام 1996، وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره، وكان رجلا من رجالات جهازه المعاون الذى نجح فى الحصول على لقب بطل كأس الأمم الأفريقية فى بوركينا فاسو عام 1998، وظل علاء نبيل يعمل تحت ولاية الجوهري، سواء فى مصر أو الأردن، لأكثر من 10 سنوات استمد فيها الكثير من الخبرات التدريبية.