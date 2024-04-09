شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ استكشاف زد اف سي بحثا عن استعادة انتصارات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي اليوم الثلاثاء مشاهدة مباريات زد اف سي بالدوري للوقوف علي نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري بحثا عن استعادة الانتصارات للمارد الأحمر .

وتعادل الاهلي مع انبي بهدفين لكل فريق ليواصل نزيف النقاط في الدوري بعد الخسارة من البنك الاهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، ويستعد الأهلى لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء الخميس باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

على صعيد متصل ، أعرب المدير الفني للأهلي عن عدم رضاه عن تعادل فريقه مع إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول كان الرتم بطيئا وهناك الكثير من التمريرات الخاطئة، ولكن الوضع تحسن في الشوط الثاني وشكلنا خطورة على مرمى إنبي ولكن بسبب التسرع تلقينا هدف التعادل" تابع: "فوجئت بلاعبين كانوا يستعجلون في نقل الكرة ويتقدمون للأمام مندفعين، وهذا عكس تعليماتي بالحفاظ على الكرة وتهدئة اللعب، ومن ركلة ركنية تلقينا الهدف الثاني بدون داع".

شدد: "هناك لاعب أو اثنين يفكرون في أنفسهم أكثر ما يفكرون في مصلحة الفريق، وهذا المسلسل سينتهي عندما نحول الفرص الضائعة إلى أهداف، وهذا سيحدث عندما يكون التركيز أعلى أمام المرمى ، وأردف كولر: "ليس لدينا وقت للتدرب بسبب عدم وجود وقت ومن يتدرب هو اللاعب البديل، لأن اللاعب الأساسي يحصل على استشفاء ونحاول تحسين الوضع قدر الإمكان، وأتمنى انتهاء الكابوس قريبا لأن هذا الأمر ليس جديدا على الأهلي