شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لـ محمد الشناوى فى الأهلى لمتابعة تطورات التأهيل من جراحة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد الشناوي حارس مرمى النادى الاهلي ومنتخب مصر لأشعة جديدة علي الكتف للوقوف علي تطورات حالته بعد مشاركته في تدريبات الكرة

ينتظم محمد الشناوي قائد الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية نهاية شهر أبريل الجاري، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في الوقت الحالي بإشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر والطبيب المعالج له والذي أجرى جراحة الكتف في ألمانيا.

وبدأ الشناوي المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي بعدما خاض المرحلة الأولى بالأهلي ثم أدى المرحلة الثانية في ألمانيا مؤخرا، وبدأ المرحلة الثالثة وهي عبارة عن تدريبات الكرة، على أن يكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية نهاية أبريل على أقصى تقدير وقد تكون عودته قبل هذا الموعد أيضا وفقا للأشعة التي سيجريها اللاعب .

وبدأ محمد الشناوي، المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة على هامش المران يوميا .

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي أن الشناوي سوف يواصل برنامج التأهيل بعد الاطمئنان على سير البرنامج الذي يؤديه ‏بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف في وقت سابق وأوضح أن حالة الشناوي مطمئنة للغاية، ويتقدم بشكل مستمر في تنفيذ مراحل العلاج، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.‏

كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية ‏الماضية.

وتعادل الاهلي مع انبي بهدفين لكل فريق ليواصل نزيف النقاط في الدوري بعد الخسارة من البنك الاهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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