شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون يتعاهدون على استمرار الانتصارات بعد جلسة رئيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على تقديم أفضل أداء خلال الفترة المقبلة، وبذل أقصي جهد خلال المباريات المقبلة في مشوارهم ببطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد جلسة خاصة مع رئيس النادي محسن صلاح، خلال الإفطار الجماعي للفريق.

من جانبه، أشاد محمد عودة المدير الفني المقاولون بعودة الروح وأداء مباراة جيدة أمام الجونة، في المباراة الماضية، والتي انتهت بفوز المقاولون على الجونة بهدفين مقابل هدف، وإضاعة العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق انتصار كبير كما أن الأداء أمام الإسماعيلي كان قويا رغم التعادل وكنا الأقرب للفوز.

وأضاف أن نقص الصفوف بسبب الإصابات كان سببا في الابتعاد عن تحقيق الفوز في أكثر من مباراة موجها الشكر للمهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل المشرف علي الكرة علي الدعم الكبير للفريق.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.